На Сумщине тракториста убило током

9 июня в Лебединском районе произошел несчастный случай. В поле возле села Гринцево во время проведения полевых работ током от оборванного провода смертельно травмирован 46-летний тракторист – житель Ворожбы Лебединского района, — сообщили «Панораме» в Отделе коммуникации ГУНП в Сумской области.