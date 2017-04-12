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На Сумщине тракториста убило током

Сегодня, 09:46 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Происшествия Регион: Сумщина
Ирина Власова Ирина Власова
На Сумщине тракториста убило током

9 июня в Лебединском районе произошел несчастный случай. В поле возле села Гринцево во время проведения полевых работ током от оборванного провода смертельно травмирован 46-летний тракторист – житель Ворожбы Лебединского района, — сообщили «Панораме» в Отделе коммуникации ГУНП в Сумской области.

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