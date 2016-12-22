За год по области закрыли 17 школ, и это при том, что количество учеников, напротив, возросло. По информации Главного территориального управления статистики в Сумской области, ежегодно в регионе выпускается 8,5 тыс. учеников, которые получили базовое образование (9 классов) и 5,4 тыс. учеников, получивших полное среднее образование. Сокращение количества школ привело также к сокращению педагогических работников. В 2016 году образовательный процесс в школах области обеспечивали 11,4 тыс. учителей, что на 300 человек меньше чем в прошлом году.
Напомним, что в 1995 году в области функционировало 712 образовательных учреждений, из которых на 2017 год осталось всего лишь 514.
На Сумщине сокращается количество учебных заведений
Сегодня, 12:30 Категория: Новость Рубрики: Область, Образование Регион: Сумщина
За год по области закрыли 17 школ, и это при том, что количество учеников, напротив, возросло. По информации Главного территориального управления статистики в Сумской области, ежегодно в регионе выпускается 8,5 тыс. учеников, которые получили базовое образование (9 классов) и 5,4 тыс. учеников, получивших полное среднее образование. Сокращение количества школ привело также к сокращению педагогических работников. В 2016 году образовательный процесс в школах области обеспечивали 11,4 тыс. учителей, что на 300 человек меньше чем в прошлом году.
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