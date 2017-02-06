На Сумщине школьник попал под колеса

30 марта в с. Клышки Шосткинского района 27-летний водитель Daewoo Lanos- житель Шостки совершил наезд на 16-летнего ученика местной школы. Парень неожиданно выскочил на проезжую часть. В результате ДТП он получил закрытый перелом и вывих левого бедра. Пострадавшего госпитализировали в травматологию Шосткинской ЦРБ, — сообщили «Панораме» в Секторе коммуникации ГУНП в Сумской области.

По данным полиции, по состоянию на 30 марта с начала года на территории Сумской области произошло 52 ДТП, в которых 10 человек погибли и 75 пострадали (в прошлом году за аналогичный период – 91 ДТП, в которых 13 человек погибли и 113 пострадали).