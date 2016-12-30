18 февраля в Сумском районе дома повесился 92-летний мужчина, при жизни страдающий психическим расстройством. На следующий день на территории Сумщины зарегистрировано два суицида. В Краснопольском районе в сарае на территории домохозяйства повесился 49-летний мужчина, при жизни злоупотребляющий спиртным. А в Конотопе дома – 54-летний мужчина, который не оставил предсмертной записки, — сообщили «Панораме» в Секторе коммуникации ГУНП в Сумской области.
По данным полиции, по состоянию на 19 февраля на территории Сумской области добровольно счеты с жизнью свели 30 человек (в прошлом году на эту же дату – 31).
На Сумщине счеты с жизнью свели трое мужчин
Сегодня, 11:16 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Происшествия Регион: Сумщина
18 февраля в Сумском районе дома повесился 92-летний мужчина, при жизни страдающий психическим расстройством. На следующий день на территории Сумщины зарегистрировано два суицида. В Краснопольском районе в сарае на территории домохозяйства повесился 49-летний мужчина, при жизни злоупотребляющий спиртным. А в Конотопе дома – 54-летний мужчина, который не оставил предсмертной записки, — сообщили «Панораме» в Секторе коммуникации ГУНП в Сумской области.
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