На Сумщине в разгаре сезон мототравм

23 мая в Ромнах 27-летний местный житель на мотоцикле Adventure не выбрал безопасную скорость движения и допустил столкновение с автомобилем ВАЗ 2106 под управлением 66-летнего жителя района. В результате столкновения мотоциклист получил перелом коленного сустава правой ноги и был госпитализирован в травматологию Роменской ЦРБ. В рамках начатого уголовного производства по ч.1 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения) автомобиль и мотоцикл помещены на штрафплощадку, назначен ряд экспертиз, — сообщили «Панораме» в Секторе коммуникации ГУНП в Сумской области.

По данным полиции, по состоянию на 23 мая с начала года на территории Сумской области произошло 106 ДТП, в которых 21 человек погибли 136 пострадали (в прошлом году за аналогичный период – 2014 ДТП, в которых 35 человек погибли и 255 пострадали).