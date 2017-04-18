15 июня в 14:15 на ул. Эсманский шлях в Глухове 39-летний мопедист не справился с управлением и упал. В результате падения получил закрытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга и ссадины лица. Пострадавшего госпитализировали в травматологию местной больницы, — сообщили «Панораме» в отделе коммуникации ГУНП в Сумской области.
На Сумщине покалечился мопедист
Сегодня, 11:16 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Происшествия Регион: Сумщина
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