На Сумщине покалечился мопедист

15 июня в 14:15 на ул. Эсманский шлях в Глухове 39-летний мопедист не справился с управлением и упал. В результате падения получил закрытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга и ссадины лица. Пострадавшего госпитализировали в травматологию местной больницы, — сообщили «Панораме» в отделе коммуникации ГУНП в Сумской области.