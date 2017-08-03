На Сумщине мужчина вскрыл вены

21 августа в Кролевце по месту жительства покончил жизнь самоубийством, вскрыв вены на левой руке 67-летний мужчина, который при жизни злоупотреблял спиртным. Он оставил предсмертную записку, содержание которой не разглашается. В этот же день в Глухове повесился 58-летний мужчина, злоупотребляющий спиртным.

20 августа на территории Сумской области три человека свели счеты с жизнью, повесившись: 76-летний пенсионер в Кролевецком районе, 77-летний – в Великописаревском районе, 38-летний – в Бурынском районе, — сообщили «Панораме» в отделе коммуникации ГУНП в Сумской области.

По данным полиции, по состоянию на 21 августа на территории Сумской области добровольно счеты с жизнью свели 190 человек (в прошлом году на эту же дату – 204).