На Сумщине иностранка спровоцировала ДТП

18 августа в 8:40 на автодороге Кипти-Глухов-Бачевск в Глуховском районе 33-летняя иностранка за рулем Ford Transit не справилась с управлением и допустила столкновение с автомобилем Volkswagen Т4 под управлением 45-летнего глуховчанина. В результате столкновения глуховчанин получил закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, закрытую травму грудной клетки, компрессионный перелом поясничного отдела позвоночника. Машины направлены на штрафплощадку, — сообщили «Панораме» в отделе коммуникации ГУНП в Сумской области.

По данным полиции, по состоянию на 18 августа с начала года на территории Сумской области произошло 228 ДТП, в которых 41 человек погиб и 290 пострадали (в прошлом году за аналогичный период – 316 ДТП, в которых 41 человек погиб и 390 пострадали).