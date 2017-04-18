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На Сумщине идентифицировали труп из урочища

Сегодня, 07:17 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Происшествия Регион: Сумщина
Ирина Власова Ирина Власова
На Сумщине идентифицировали труп из урочища

Установлена личность мужчины, чей труп найден 14 июня в лесополосе урочища Борок в Глухове. Им оказался 35-летний местный житель. Предварительная причина смерти – алкогольная интоксикация, — сообщили «Панораме» в отделе коммуникации ГУНП в Сумской области.

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