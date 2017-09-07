На Сумщине горело авто

3 ноября в с. Подлипное Конотопского района в домохозяйстве 54-летнего местного жителя возникло возгорание. Огнем повреждено перекрытие гаража и автомобиль Daewoo Sens. Потерпевших нет. Предварительная причина возгорания – неисправность электропроводки автомобиля, — сообщили «Панораме» в отделе коммуникации ГУНП в Сумской области.