17 августа в Сумах на приусадебном участке повесилась 77-летняя женщина. Дома в Лебединском районе – 38-летний мужчина, злоупотребляющий спиртным. Тела направлены в морг, полиция проводит соответствующую проверку, — сообщили «Панораме» в отделе коммуникации ГУНП в Сумской области.
По данным полиции, по состоянию на 17 августа на территории Сумской области добровольно счеты с жизнью свели 184 человека (в прошлом году на эту же дату – 198).
На Сумщине двое полезли в петлю
Сегодня, 08:20 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Происшествия Регион: Сумщина
17 августа в Сумах на приусадебном участке повесилась 77-летняя женщина. Дома в Лебединском районе – 38-летний мужчина, злоупотребляющий спиртным. Тела направлены в морг, полиция проводит соответствующую проверку, — сообщили «Панораме» в отделе коммуникации ГУНП в Сумской области.
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