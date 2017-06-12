На Сумщине двое полезли в петлю

17 августа в Сумах на приусадебном участке повесилась 77-летняя женщина. Дома в Лебединском районе – 38-летний мужчина, злоупотребляющий спиртным. Тела направлены в морг, полиция проводит соответствующую проверку, — сообщили «Панораме» в отделе коммуникации ГУНП в Сумской области.

По данным полиции, по состоянию на 17 августа на территории Сумской области добровольно счеты с жизнью свели 184 человека (в прошлом году на эту же дату – 198).