Панорама / сумы / новости / события / комментарии
19.08 Суббота

На Сумщине двое полезли в петлю

Сегодня, 08:20 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Происшествия Регион: Сумщина
Ирина Власова Ирина Власова
На Сумщине двое полезли в петлю

17 августа в Сумах на приусадебном участке повесилась 77-летняя женщина. Дома в Лебединском районе – 38-летний мужчина, злоупотребляющий спиртным. Тела направлены в морг, полиция проводит соответствующую проверку, — сообщили «Панораме» в отделе коммуникации ГУНП в Сумской области.
По данным полиции, по состоянию на 17 августа на территории Сумской области добровольно счеты с жизнью свели 184 человека (в прошлом году на эту же дату – 198).

Напечатать Письмо автору Просмотров 180 Комментариев 0

читайте также
Суицидальный уикенд на Сумщине
Суицидальный уикенд на Сумщине
12.06.2017, 13:19 Новость
Ирина Власова Ирина Власова 12.06.2017, 13:19 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Происшествия Регион: Сумщина Просмотров 375 Комментариев 0
На Сумщине обнаружен арсенал неразорвавшихся боеприпасов (фото) 3 фото
На Сумщине обнаружен арсенал неразорвавшихся боеприпасов (фото)
10.06.2017, 09:07 Новость
Панорама Панорама 10.06.2017, 09:07 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Происшествия Регионы: Все Просмотров 126 Комментариев 0
На Сумщине искали парня, а нашли труп
На Сумщине искали парня, а нашли труп
09.06.2017, 15:16 Новость
Ирина Власова Ирина Власова 09.06.2017, 15:16 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Происшествия Регион: Сумщина Просмотров 672 Комментариев 0
На Сумщине снова ДТП с летальным исходом
На Сумщине снова ДТП с летальным исходом
09.06.2017, 11:12 Новость
Ирина Власова Ирина Власова 09.06.2017, 11:12 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Происшествия Регион: Сумщина Просмотров 1 116 Комментариев 0
На Сумщине изъяли авто с подозрительными номерами (фото) 3 фото
На Сумщине изъяли авто с подозрительными номерами (фото)
09.06.2017, 09:26 Новость
Панорама Панорама 09.06.2017, 09:26 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Происшествия Регион: Сумщина Просмотров 305 Комментариев 0
Пограничный вестерн на Сумщине (фото) 4 фото
Пограничный вестерн на Сумщине (фото)
08.06.2017, 15:15 Новость
Панорама Панорама 08.06.2017, 15:15 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Происшествия Регион: Сумщина Просмотров 181 Комментариев 0
В Сумах провели обыск в офисе 3 фото
В Сумах провели обыск в офисе
08.06.2017, 10:43 Новость
Панорама Панорама 08.06.2017, 10:43 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Происшествия Регион: Сумщина Просмотров 729 Комментариев 0
Под Сумами повесился мужчина
Под Сумами повесился мужчина
08.06.2017, 09:32 Новость
Ирина Власова Ирина Власова 08.06.2017, 09:32 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Происшествия Регион: Сумщина Просмотров 429 Комментариев 0
Комментировать (0)

Добавить комментарий

СКАЧАТЬ ПРИЛОЖЕНИЯ ДЛЯ МОБИЛЬНОГО:
Панорама
Панорама
Новости партнёров
все новости
На что важно обратить внимание при выборе постельного белья
17.08.2017, 17:39
admin adminych admin adminych 17.08.2017, 17:39 Категория: Рубрика: Без рубрики Регионы: Все Просмотров 13 Комментариев 0
В місті Тростянець пройде 5-й ювілейний музичний фестиваль «СХІД-РОК»
25.07.2017, 14:16
admin adminych admin adminych 25.07.2017, 14:16 Категория: Рубрика: Без рубрики Регионы: Все Просмотров 59 Комментариев 0
Читайте новости на сайте «Панорама» в мобильном приложении
07.11.2016, 10:00
admin adminych admin adminych 07.11.2016, 10:00 Категория: Рубрика: Без рубрики Регионы: Все Просмотров 1 244 Комментариев 0
Опросы

Лишение Михаила Саакашвили гражданства Украины - это
Просмотреть результаты
Загрузка ... Загрузка ...
Предложения партнёров
все новости
Боди для новорожденных в Babyhit
17.08.2017, 15:16
admin adminych admin adminych 17.08.2017, 15:16 Категория: Рубрика: Дом, быт, досуг Регионы: Все Просмотров 16 Комментариев 0
Кредит онлайн на карту: быстро, просто, удобно
17.08.2017, 14:59
admin adminych admin adminych 17.08.2017, 14:59 Категория: Рубрика: Бизнес-услуги Регионы: Все Просмотров 79 Комментариев 0
Как купить качественные детали для грузового автомобиля
17.08.2017, 14:24
admin adminych admin adminych 17.08.2017, 14:24 Категория: Рубрика: Автотранспорт Регионы: Все Просмотров 20 Комментариев 0
Онлайн-кредит – выгодное и быстрое кредитование от Krediti Online
14.08.2017, 10:34
admin adminych admin adminych 14.08.2017, 10:34 Категория: Рубрика: Бизнес-услуги Регионы: Все Просмотров 312 Комментариев 0
Четыре совета по изучению иностранных слов
10.08.2017, 15:36
admin adminych admin adminych 10.08.2017, 15:36 Категория: Рубрика: Образование, наука Регионы: Все Просмотров 27 Комментариев 0
последние комментарии
Albatross NORD к материалу
В Сумах троллейбуса нет
Никогда у них не будет достаточно водителей троллейбусов! 12-часовый рабочий день, низкая зарплата + СКОТСКОЕ отношение руководства! Могу дать интересное интервью ...
Сегодня, 08:11
Наталья1234567 к материалу
В Сумах по Интернету можно записаться к педиатру
очень удобно. не надо с утра ехать брать талон, дома можно записаться к любому специалисту, если надо можно распечатать талон, ...
Вчера, 20:01
Alex11 к материалу
Купи джинсы в магазине goober — и будешь просто супер!
Shafa отличныйй ресурс. Также можно посмотреть цены в интернет магазине одежды и обуви Shopping Mall http://shoppingmall.com.ua
Вчера, 02:11
©2001—2017 Сайт газеты «Всі Суми Панорама-медіа». Все права защищены. Любое использование материалов сайта газеты «Всі Суми Панорама-медіа» разрешено только c указанием ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на источник.
VK RSS bigmir)net TOP 100
GENII