На Сумщине ДТП с грузовиком: есть жертва

27 апреля на автодороге Конотоп-Ромны 51летний житель другого региона за рулем грузовика Скания с полуприцепом столкнулся с автомобилем Москвич 2140. В результате ДТП 65-летний конотопчанин получил открытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга и закрытую травму грудной клетки. Пострадавший умер в помещении больницы, — сообщили «Панораме» в Секторе коммуникации ГУНП в Сумской области.

По данным полиции, по состоянию на 27 апреля с начала года на территории Сумской области произошло 77 ДТП, в которых 13 человек погибли и 103 пострадали (в прошлом году за аналогичный период – 151 ДТП, в которых 22 человека погибли и 182 пострадали).