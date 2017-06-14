На Сумщине девушка упала с моста на землю

22 августа в реанимацию Ахтырской ЦРБ доставлена 19-летняя девушка. Врачи диагностировали у нее ушиб шейного отдела позвоночника, грудной клетки справа, контузию правого легкого и ушиб костей таза. Выяснилось, что травмы она получила в Климентово во время падения с моста на землю, — сообщили «Панораме» в отделе коммуникации ГУНП в Сумской области.