Кадры Сумщины: Чернотицкий получит должность в Киеве

Генеральный директор компании UA Суми Николай Чернотицкий вошел в правление НСТУ. Он будет отвечать на оптимизацию центральной и региональной структуры.

15 мая Наблюдательный совет избрал шесть членов правления тайным голосованием. Как сообщает Детектор медиа, кандидатуры предложены председателем правления Зурабом Аласанией.

Члены правления, как и председатель правления, избраны сроком на четыре года.Состав правления разделен на «реформаторское» и «креативное» крыла: Юрий Макаров (просветительское направление), Александра Кольцова (развлекательный направление), Роман Винтон (общественно-политическое направление), Инна Гребенюк (юридическое направление), Родион Никоненко (экономически финансовое направление), Николай Чернотицкий (оптимизация центральной и региональной структуры).

Члены наблюдательного совета голосовали за каждого претендента отдельно, заполняя шесть бюллетеней. С каждым из членов правления будет подписано отдельный контракт. Голоса членов наблюдательного совета распределились следующим образом:

Юрий Макаров: 13 — за, 1 — против;

Александра Кольцова: 10 — за, 4 — против;

Роман Винтон 9 — за, 5 — против;

Инна Гребенюк: 14 — за, 0 — против;

Родион Никоненко: 14 — за, 0 — против;

Николай Чернотицкий: 12 — за, 2 — против.