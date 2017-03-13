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Кадры Сумщины: Чернотицкий получит должность в Киеве

Сегодня, 15:33 Категория: Новость Рубрика: Город Регион: Сумы
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Кадры Сумщины: Чернотицкий получит должность в Киеве

Генеральный директор компании UA Суми Николай Чернотицкий вошел в правление НСТУ. Он будет отвечать на оптимизацию центральной и региональной структуры.
15 мая Наблюдательный совет избрал шесть членов правления тайным голосованием. Как сообщает Детектор медиа, кандидатуры предложены председателем правления Зурабом Аласанией.
Члены правления, как и председатель правления, избраны сроком на четыре года.Состав правления разделен на «реформаторское» и «креативное» крыла: Юрий Макаров (просветительское направление), Александра Кольцова (развлекательный направление), Роман Винтон (общественно-политическое направление), Инна Гребенюк (юридическое направление), Родион Никоненко (экономически финансовое направление), Николай Чернотицкий (оптимизация центральной и региональной структуры).
Члены наблюдательного совета голосовали за каждого претендента отдельно, заполняя шесть бюллетеней. С каждым из членов правления будет подписано отдельный контракт. Голоса членов наблюдательного совета распределились следующим образом:
Юрий Макаров: 13 — за, 1 — против;
Александра Кольцова: 10 — за, 4 — против;
Роман Винтон 9 — за, 5 — против;
Инна Гребенюк: 14 — за, 0 — против;
Родион Никоненко: 14 — за, 0 — против;
Николай Чернотицкий: 12 — за, 2 — против.

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