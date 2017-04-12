Из окна больницы Сум выпал мужчина

22 мая в 11:43 в Сумах из окна 4 этажа неврологического отделения Сумской ЦРБ выпал 49-летний житель Сумского района. Полученные травмы оказались несовместимы с жизнью, он умер в реанимации. Проводится проверка, — сообщили «Панораме» в Секторе коммуникации ГУНП в Сумской области.

По данным полиции, по состоянию на 22 мая на территории Сумской области добровольно счеты с жизнью свели 107 человек (в прошлом году на эту же дату – 118).