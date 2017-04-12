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Из окна больницы Сум выпал мужчина

Сегодня, 09:09 Категория: Новость Рубрика: Город Регион: Сумы
Ирина Власова Ирина Власова
Из окна больницы Сум выпал мужчина

22 мая в 11:43 в Сумах из окна 4 этажа неврологического отделения Сумской ЦРБ выпал 49-летний житель Сумского района. Полученные травмы оказались несовместимы с жизнью, он умер в реанимации. Проводится проверка, — сообщили «Панораме» в Секторе коммуникации ГУНП в Сумской области.
По данным полиции, по состоянию на 22 мая на территории Сумской области добровольно счеты с жизнью свели 107 человек (в прошлом году на эту же дату – 118).

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