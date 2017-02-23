Иностранец набедокурил на Сумщине

23 апреля на автодороге Кипти-Глухов-Бачевск около Кролевца 52-летний гражданин другого государства за рулем автомобиля Volkswagen совершил наезд на 26-летнего пешехода. В результате ДТП местный житель погиб на месте происшествия, — сообщили «Панораме» в Секторе коммуникации ГУНП в Сумской области.

По данным полиции, по состоянию на 23 апреля с начала года на территории Сумской области произошло 69 ДТП, в которых 12 человек погибли и 94 пострадали (в прошлом году за аналогичный период – 143 ДТП, в которых 20 человек погибли и 175 пострадали).