Безопасность сумских пляжей под вопросом

Каждый год в Сумах и области фиксируются десятки случаев гибели людей на воде — проблема в том, что спасать утопающих некому

Коммунальное учреждение «Сумская городская спасательно-водолазная служба» организована в 2005 г., и днем организации службы считается 1 августа. Она занимается поисками погибших на воде людей. «Основная наша задача – искать и поднимать утонувших людей. Средства спасения у нас, конечно, есть, но сама функция спасения как таковая у нас не зарегистрирована, а в уставе предприятия основная прописана как поиск погибших в воде, — говорит старшина водолазной станции Валерий МАРКОВ. — К нам относятся Сумской, Краснопольский, Лебединский и Недригайловский районы. Другими районами области занимается областная спасательная служба. Но если есть необходимость, мы выезжаем и в другие районы».

Мы прекрасно понимаем, что спасать можно тогда, когда спасатели находятся где-то рядом и водоем в поле зрения. В Сумах же нигде никого нет. Да и статуса пляжа — тоже, у нас в городе есть только места для купания. А согласно Правилам охраны жизни людей на водных объектах Украины, если нет спасательного поста, то купание людей запрещено.

«Проще всего сейчас написать табличку «Купание запрещено» — людей это не останавливает, особенно в такую жару. На каждом пляже спасателей должно быть не менее двух человек, а также руководитель этого поста. Их всех нужно обучить. Кто попало, согласно приказу, это сделать не может. Должно быть сертифицированное предприятие, прошедшее специальную подготовку и получившее на это разрешение», — рассказывают сумские водолазы-спасатели.

Само дно на пляже тоже должно быть безопасно для купающихся, но редкий пляж в черте города может похвастаться таким обследованием. Водолазы могут проверить дно, но выезжают они, только если к ним кто-то обратится. В основном это частные предприниматели. У сумской службы есть сертификация, разрешающая обследовать и чистить пляжную территорию и выдать соответствующий документ. Они обследуют дно водоема и очищают его от различного мусора. Но это платная услуга, и деньги идут не в карман спасателям, а на специальный счет, в дальнейшем расходуются на покупку водолазного снаряжения.

«Обследование — это дело добровольное, мы не можем прийти к предпринимателю и заставить обследовать участок. Например, в прошлом году был случай, когда утонул парень. При входе в воду предприниматель, зная, что место «купальное», просто прикрепил табличку «Купание запрещено», тем самым спихнув с себя ответственность, а утонувший нырнул на чистой воде, а дальше уперся в «лес» водорослей… и все», — объясняет Валерий Марков.

В этом году было обследовано очень мало мест для купания, лишь возле благотворительного общества содействия инвалидам рядом с Прокофьевским пешеходным мостом, Студенческий пляж в парке Кожедуба, база отдыха «Витязь» на Криничной, база «Криничная» и возле гриль-бара «Поляна» на девятке. Находили в воде банки консервные, крышки от пивных бутылок, кирпич, шифер, пластик, покрышки от автомобилей, стекло.

Повторимся, что в Сумах нет ни одного места для купания, которое имеет статус пляжа. Соответственно, о спасателях на несуществующих пляжах мечтать не приходится. Работа сумских спасателей – доставать из воды утопленников.

С начала купального сезона в Сумах извлекли из воды тела 6 человек, по области — 16. По сравнению с прошлым годом это немного, бывало, и до 50-ти доходило. Причины – это несоблюдение правил поведения на воде. Это и лишнее выпитое спиртное, и оставленные без присмотра дети…

«Есть определенная глубина для купания взрослого населения – до 175 см, глубже – зона риска. Если ты выпил — в воду не лезь, ведь «та, что с косой», забирает всех подряд. Нам приходилось вытаскивать людей, которые очень хорошо плавали. С водой нужно быть на вы, ее нужно любить и уважать – тогда она будет давать то, что вы от нее хотите», — подытожил глава Сумской городской водолазной станции Александр МИЗЕНКО.

Как ни крути, получается, что спасение утопающих — дело рук самих утопающих. А единственная городская служба сможет помочь только в том случае, если стихия вас победит.

Фото1: По факту. Сумские водолазы находят погибших на воде людей, спасателей на пляжах нет, как и самих пляжей

Фото2: Очистка — дело платное. Проверка дна пляжей водолазами — услуга платная, предприниматели неохотно вкладывают деньги в безопасность купающихся

Марина Пильтяй, «Панорама» №33