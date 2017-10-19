4 ноября в Лебединском районе совершил суицид 86-летний мужчина. 3 ноября в Конотопе дома повесился 53-летний мужчина, — сообщили «Панораме» в отделе коммуникации ГУНП в Сумской области.
По данным полиции, по состоянию на 5 ноября на территории Сумской области добровольно счеты с жизнью свели 248 человек (в прошлом году на эту же дату – 255).
Жизнь достала: суициды на Сумщине
Сегодня, 07:19 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Происшествия Регионы: Все
4 ноября в Лебединском районе совершил суицид 86-летний мужчина. 3 ноября в Конотопе дома повесился 53-летний мужчина, — сообщили «Панораме» в отделе коммуникации ГУНП в Сумской области.
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