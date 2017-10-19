Жизнь достала: суициды на Сумщине

4 ноября в Лебединском районе совершил суицид 86-летний мужчина. 3 ноября в Конотопе дома повесился 53-летний мужчина, — сообщили «Панораме» в отделе коммуникации ГУНП в Сумской области.

По данным полиции, по состоянию на 5 ноября на территории Сумской области добровольно счеты с жизнью свели 248 человек (в прошлом году на эту же дату – 255).