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Заречный суд в Сумах во всех залах установил стекло вместо клеток (фото)

Сегодня, 17:17 Категория: Новость Рубрика: Город Регион: Сумы
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На выполнение требований Уголовного процессуального кодекса Украины в октябре еще в 2 залах судебного заседания Заречного районного суда г. Сумы установлены кабины из органического стекла вместо стационарных металлических заграждений для содержания подозреваемых, обвиняемых (подсудимых), осужденных.
Как сообщает пресс-служба учреждения, в Заречном районном суде все 5 залов судебного заседания оборудованы кабинами из органического стекла и созданы надлежащие условия в залах судебного заседания для содержания лиц, находящихся под стражей.

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