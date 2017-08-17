Заречный суд в Сумах во всех залах установил стекло вместо клеток (фото)

На выполнение требований Уголовного процессуального кодекса Украины в октябре еще в 2 залах судебного заседания Заречного районного суда г. Сумы установлены кабины из органического стекла вместо стационарных металлических заграждений для содержания подозреваемых, обвиняемых (подсудимых), осужденных.

Как сообщает пресс-служба учреждения, в Заречном районном суде все 5 залов судебного заседания оборудованы кабинами из органического стекла и созданы надлежащие условия в залах судебного заседания для содержания лиц, находящихся под стражей.