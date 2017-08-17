На выполнение требований Уголовного процессуального кодекса Украины в октябре еще в 2 залах судебного заседания Заречного районного суда г. Сумы установлены кабины из органического стекла вместо стационарных металлических заграждений для содержания подозреваемых, обвиняемых (подсудимых), осужденных.
Как сообщает пресс-служба учреждения, в Заречном районном суде все 5 залов судебного заседания оборудованы кабинами из органического стекла и созданы надлежащие условия в залах судебного заседания для содержания лиц, находящихся под стражей.
Заречный суд в Сумах во всех залах установил стекло вместо клеток (фото)
На выполнение требований Уголовного процессуального кодекса Украины в октябре еще в 2 залах судебного заседания Заречного районного суда г. Сумы установлены кабины из органического стекла вместо стационарных металлических заграждений для содержания подозреваемых, обвиняемых (подсудимых), осужденных.
Напечатать Письмо автору Просмотров 12 Комментариев 0 Поддержали 0
читайте также
17.08.2017, 14:11 Новость
17.08.2017, 12:01 Новость
Панорама Подписаться 17.08.2017, 12:01 Категория: Новость Рубрика: Город Регион: Сумы Просмотров 416 Комментариев 0 Поддержали 0
17.08.2017, 11:12 Новость
Ирина Власова Подписаться 17.08.2017, 11:12 Категория: Новость Рубрики: Город, Общество, Происшествия Регион: Сумы Просмотров 1 428 Комментариев 0 Поддержали 0
17.08.2017, 07:17 Новость
Ирина Власова Подписаться 17.08.2017, 07:17 Категория: Новость Рубрики: Город, Общество, Происшествия Регион: Сумы Просмотров 685 Комментариев 0 Поддержали 0
16.08.2017, 18:19 Новость
Панорама Подписаться 16.08.2017, 18:19 Категория: Новость Рубрики: Город, Общество, Политика, Происшествия Регион: Сумы Просмотров 188 Комментариев 0 Поддержали 0
16.08.2017, 16:34 Новость
Панорама Подписаться 16.08.2017, 16:34 Категория: Новость Рубрика: Город Регион: Сумы Просмотров 575 Комментариев 0 Поддержали 0
16.08.2017, 15:44 Новость
Панорама Подписаться 16.08.2017, 15:44 Категория: Новость Рубрики: Город, Образование, Общество Регион: Сумы Просмотров 372 Комментариев 0 Поддержали 0
15.08.2017, 13:12 Новость
Панорама Подписаться 15.08.2017, 13:12 Категория: Новость Рубрики: Город, Происшествия Регион: Сумы Просмотров 223 Комментариев 0 Поддержали 0
Комментировать (0)
Новости партнёров
26.10.2017, 12:18
admin adminych Подписаться 26.10.2017, 12:18 Категория: Рубрика: Без рубрики Регионы: Все Просмотров 37 Комментариев 0 Поддержали 0
24.10.2017, 08:40
admin adminych Подписаться 24.10.2017, 08:40 Категория: Новость Рубрика: Без рубрики Регион: Сумщина Просмотров 203 Комментариев 0 Поддержали 0
07.11.2016, 10:00
admin adminych Подписаться 07.11.2016, 10:00 Категория: Рубрика: Без рубрики Регионы: Все Просмотров 1 546 Комментариев 0 Поддержали 0
Опросы
Загрузка ...
Предложения партнёров
Сегодня, 19:11
admin adminych Подписаться Сегодня, 19:11 Категория: Рубрика: Бизнес-услуги Регионы: Все Просмотров 7 Комментариев 0 Поддержали 0
26.10.2017, 11:24
admin adminych Подписаться 26.10.2017, 11:24 Категория: Рубрика: Оборудование Регионы: Все Просмотров 34 Комментариев 1 Поддержали 0
26.10.2017, 10:59
admin adminych Подписаться 26.10.2017, 10:59 Категория: Рубрика: Дом, быт, досуг Регионы: Все Просмотров 23 Комментариев 0 Поддержали 0
17.10.2017, 16:05
admin adminych Подписаться 17.10.2017, 16:05 Категория: Рубрика: Недвижимость Регионы: Все Просмотров 29 Комментариев 0 Поддержали 0
10.10.2017, 16:09
admin adminych Подписаться 10.10.2017, 16:09 Категория: Рубрика: Оборудование Регионы: Все Просмотров 47 Комментариев 0 Поддержали 0
последние комментарии
та це ж справжній бєспрєдєл!!! З яких це пір заборонили кидати чиновників у сміттєвий бак! Ні, я насилу пережив що ...Вчера, 08:00
Точно, надо уметь отличить подделки. Хотя приятная цена не всегда означает плохое качество.Например, наша светодиодная лампа покупалась на сайте https://www.osvetim.com.ua/shop/svetodiodnue-nastolnue-lampu-kupit/ ...27.10.2017, 11:09