Панорама / сумы / новости / события / комментарии
02.09 Суббота

Задний ход: ДТП на Сумщине

Вчера, 12:35 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Происшествия Регион: Сумщина
Ирина Власова Ирина Власова
Задний ход: ДТП на Сумщине

31 августа в Лебедине 61-летний сумчанин за рулем RENAULT Logan, двигаясь задним ходом, наехал на женщину-пешехода. 49-летняя пострадавшая с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга, ушибом правого бедра госпитализирована. Автомобиль находится на штрафплощадке. Проводится проверка, — сообщили «Панораме» в отделе коммуникации ГУНП в Сумской области.
По данным полиции, по состоянию на 31 августа с начала года на территории Сумской области произошло 248 ДТП, в которых 46 человек погибли и 319 пострадали (в прошлом году за аналогичный период – 327 ДТП, в которых 44 человека погибли и 404 пострадали).

Напечатать Письмо автору Просмотров 287 Комментариев 0

читайте также
На Сумщине идентифицировали труп из урочища
На Сумщине идентифицировали труп из урочища
16.06.2017, 07:17 Новость
Ирина Власова Ирина Власова 16.06.2017, 07:17 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Происшествия Регион: Сумщина Просмотров 953 Комментариев 0
На Сумщине изъят фальсификат на 1,4 млн грн. (фото) 5 фото
На Сумщине изъят фальсификат на 1,4 млн грн. (фото)
15.06.2017, 16:12 Новость
Панорама Панорама 15.06.2017, 16:12 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Происшествия Регион: Сумщина Просмотров 163 Комментариев 0
На Сумщине сбили ребенка
На Сумщине сбили ребенка
14.06.2017, 14:14 Новость
Ирина Власова Ирина Власова 14.06.2017, 14:14 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Происшествия Регион: Сумщина Просмотров 416 Комментариев 0
На Сумщине трактор наехал на спящих
На Сумщине трактор наехал на спящих
14.06.2017, 12:12 Новость
Ирина Власова Ирина Власова 14.06.2017, 12:12 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Происшествия Регион: Сумщина Просмотров 2 075 Комментариев 0
На Сумщине дерево упало на женщину
На Сумщине дерево упало на женщину
14.06.2017, 10:10 Новость
Ирина Власова Ирина Власова 14.06.2017, 10:10 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Происшествия Регион: Сумщина Просмотров 713 Комментариев 0
На Сумщине столкновение с электроопорой травмировало троих
На Сумщине столкновение с электроопорой травмировало троих
14.06.2017, 08:19 Новость
Ирина Власова Ирина Власова 14.06.2017, 08:19 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Происшествия Регион: Сумщина Просмотров 181 Комментариев 0
На Сумщине не разъехались с последствиями
На Сумщине не разъехались с последствиями
13.06.2017, 17:47 Новость
Ирина Власова Ирина Власова 13.06.2017, 17:47 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Происшествия Регион: Сумщина Просмотров 193 Комментариев 0
На Сумщине мужчина хотел напугать животных, но пострадал сам
На Сумщине мужчина хотел напугать животных, но пострадал сам
13.06.2017, 09:19 Новость
Ирина Власова Ирина Власова 13.06.2017, 09:19 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Происшествия Регион: Сумщина Просмотров 381 Комментариев 0
Комментировать (0)

Добавить комментарий

СКАЧАТЬ ПРИЛОЖЕНИЯ ДЛЯ МОБИЛЬНОГО:
Панорама
Панорама
Новости партнёров
все новости
Энергетики Сумщины – онкобольным детям
28.08.2017, 12:39
admin adminych admin adminych 28.08.2017, 12:39 Категория: Рубрика: Без рубрики Регионы: Все Просмотров 33 Комментариев 0
На что важно обратить внимание при выборе постельного белья
17.08.2017, 17:39
admin adminych admin adminych 17.08.2017, 17:39 Категория: Рубрика: Без рубрики Регионы: Все Просмотров 144 Комментариев 0
В місті Тростянець пройде 5-й ювілейний музичний фестиваль «СХІД-РОК»
25.07.2017, 14:16
admin adminych admin adminych 25.07.2017, 14:16 Категория: Рубрика: Без рубрики Регионы: Все Просмотров 79 Комментариев 0
Читайте новости на сайте «Панорама» в мобильном приложении
07.11.2016, 10:00
admin adminych admin adminych 07.11.2016, 10:00 Категория: Рубрика: Без рубрики Регионы: Все Просмотров 1 295 Комментариев 0
Опросы

Нравится ли вам ремонт на Театральной площади?
Просмотреть результаты
Загрузка ... Загрузка ...
Предложения партнёров
все новости
Боди для новорожденных в Babyhit
17.08.2017, 15:16
admin adminych admin adminych 17.08.2017, 15:16 Категория: Рубрика: Дом, быт, досуг Регионы: Все Просмотров 43 Комментариев 2
Кредит онлайн на карту: быстро, просто, удобно
17.08.2017, 14:59
admin adminych admin adminych 17.08.2017, 14:59 Категория: Рубрика: Бизнес-услуги Регионы: Все Просмотров 139 Комментариев 0
Как купить качественные детали для грузового автомобиля
17.08.2017, 14:24
admin adminych admin adminych 17.08.2017, 14:24 Категория: Рубрика: Автотранспорт Регионы: Все Просмотров 97 Комментариев 0
Онлайн-кредит – выгодное и быстрое кредитование от Krediti Online
14.08.2017, 10:34
admin adminych admin adminych 14.08.2017, 10:34 Категория: Рубрика: Бизнес-услуги Регионы: Все Просмотров 401 Комментариев 0
Четыре совета по изучению иностранных слов
10.08.2017, 15:36
admin adminych admin adminych 10.08.2017, 15:36 Категория: Рубрика: Образование, наука Регионы: Все Просмотров 41 Комментариев 0
последние комментарии
Сергей Федоров к материалу
Кадры Сумщины: как прокурор без жилья обзавелся авто
Саакашвили, добро пожаловать в Украину 10 сентября в 12:00!!! Долой БАНДУ МАРОДЁРОВ, ПРЕДАТЕЛЕЙ и БЕСПРЕДЕЛЬЩИКОВ Потрошенко-Яйцеголового, которая объявила войну АНТИкоррупционерам ...
31.08.2017, 23:21
Анна Янчук к материалу
Перфоратор Bosch — оптимальный инструмент для ремонта
Нам тоже спецы из сферы строительства советовали брать такой перфоратор - https://storgom.ua/perforatory.html в этом магазине заказывали, т.к. на него тут ...
31.08.2017, 14:46
Анна Янчук к материалу
Где учились богатейшие люди Украины (инфографика)
Ну вот как раз по первому пункту относительно данных личностей есть сомнения.
31.08.2017, 14:40
©2001—2017 Сайт газеты «Всі Суми Панорама-медіа». Все права защищены. Любое использование материалов сайта газеты «Всі Суми Панорама-медіа» разрешено только c указанием ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на источник.
VK RSS bigmir)net TOP 100
GENII