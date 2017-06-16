Задний ход: ДТП на Сумщине

31 августа в Лебедине 61-летний сумчанин за рулем RENAULT Logan, двигаясь задним ходом, наехал на женщину-пешехода. 49-летняя пострадавшая с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга, ушибом правого бедра госпитализирована. Автомобиль находится на штрафплощадке. Проводится проверка, — сообщили «Панораме» в отделе коммуникации ГУНП в Сумской области.

По данным полиции, по состоянию на 31 августа с начала года на территории Сумской области произошло 248 ДТП, в которых 46 человек погибли и 319 пострадали (в прошлом году за аналогичный период – 327 ДТП, в которых 44 человека погибли и 404 пострадали).