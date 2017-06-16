31 августа в Лебедине 61-летний сумчанин за рулем RENAULT Logan, двигаясь задним ходом, наехал на женщину-пешехода. 49-летняя пострадавшая с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга, ушибом правого бедра госпитализирована. Автомобиль находится на штрафплощадке. Проводится проверка, — сообщили «Панораме» в отделе коммуникации ГУНП в Сумской области.
По данным полиции, по состоянию на 31 августа с начала года на территории Сумской области произошло 248 ДТП, в которых 46 человек погибли и 319 пострадали (в прошлом году за аналогичный период – 327 ДТП, в которых 44 человека погибли и 404 пострадали).
Задний ход: ДТП на Сумщине
Вчера, 12:35 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Происшествия Регион: Сумщина
31 августа в Лебедине 61-летний сумчанин за рулем RENAULT Logan, двигаясь задним ходом, наехал на женщину-пешехода. 49-летняя пострадавшая с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга, ушибом правого бедра госпитализирована. Автомобиль находится на штрафплощадке. Проводится проверка, — сообщили «Панораме» в отделе коммуникации ГУНП в Сумской области.
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