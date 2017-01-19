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Встретиться с полисменом: график приема руководства Сумщины

Сегодня, 12:23 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Политика Регион: Сумщина
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Встретиться с полисменом: график приема руководства Сумщины

Если у вас возникают какие-либо вопросы, находящиеся в компетенции руководства Главного управления Национальной полиции в Сумской области, можете прийти на личный прием.

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