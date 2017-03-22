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Время убирать камни в Сумах

Сегодня, 10:20 Категория: Новость Рубрика: Город Регион: Сумы
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Время убирать камни в Сумах

Горожане могут «вложиться» в ремонт домов, власть обещает помочь материально
Еще в прошлом году Сумской горсовет принял решение, позволяющее активным горожанам не ждать, пока у чиновников дойдут руки и деньги до их жилья, а самим поспособствовать капремонту домов. 5 октября 2016 г. горсовет принял решение № 1162 «Про затвердження Положення про дольову участь співвласників у поточному, капітальному ремонтах (реконструкції, модернізації) в багатоквартирних житлових будинках м. Суми», в котором можно найти пошаговую инструкцию и образцы необходимых заявлений.
Как сообщил директор департамента инфраструктуры города Григорий ЯРЕМЕНКО, согласно украинскому законодательству, все многоквартирные дома сегодня считаются общей совместной собственностью: «О коммунальной и государственной форме собственности не говорим. Домами владеют собственники приватизированных квартир. Закон позволяет нам, как предыдущему собственнику, проводить капремонт жилого фонда. Средств не хватает на все дома. В последние 20-30 лет в капремонт жилого фонда вкладывали незначительные средства. Сегодня много обращений от горожан по поводу состояния жилых домов. Текут крыши, заливаются электрощитовые, выходят из строя лифты».
По его словам, из кризиса можно выйти на протяжении трех-четырех лет, для чего жителям предложена программа софинансирования. Для домов с ОСМД: 30% собирают жители (это могут быть собственные средства членов ОСМД и кредиты), 70% компенсирует городской бюджет. В домах без ОСМД: 40 на 60. «Считаем, что будущее за ОСМД как формой управления домами. От отношения к своему дому будет зависить комфорт проживания в доме и стоимость их квартир», — считает Григорий Яременко.
Перечень работ, которые могут быть выполнены с привлечением средств городского бюджета, определен Приказом Минрегионстроя №150. Среди них — капитальный ремонт кровель, лифтов и сетей. Граничная сумма каждого проекта не определена.
Программа в Сумах стартовала в прошлом году – в 2016 г. в ЖСК на Лушпы, 51 был сделан капремонт крыши на 96 тыс. грн. С начала 2017 г. оформлены документы на ремонт лифтов в доме по ул. Заливная, 19. Чиновники считают, что этого явно недостаточно. Тем более что в городском бюджете предусмотрены средства на ремонты по этой программе: 1,5 млн грн. в домах с ОСМД и ЖСК и 4,5 млн грн. – в домах, где их нет.
На 1 января текущего года общее количество обращений горожан к местной власти касалось ремонтов на 92 млн грн. В этом году из городского бюджета, по словам Григория Яременко, выделено 20 млн грн. на капитальный ремонт жилого фонда и 25 млн грн. — на капремонт лифтов. Люди ждут капремонт по 2-3 года. Титульные списки 20 апреля утверждены комиссией по ЖКХ, на этой неделе с ними ознакомится планово-бюджетная комиссия, после чего их обнародуют на сайте горсовета.

Полезно знать
Те, кто хочет принять в участие в Программе софинансирования, должны обратиться в департамент инфраструктуры. Консультации можно получить в отделе эксплуатации жилого фонда: г.Сумы, ул. Горького, 21, 3-й этаж, кабинет. 301, тел. 700-596.

врез
В Сумах приблизительно 1500 домов, а ОСМД созданы в 200

Цитата
«Заинтересованных было много. Звонили, человек пять за неделю приходили, но на данный период только Заливная, 19 дала полный пакет документов. Готовит документы Заливная, 17. К сожалению, еще не все готовы принять реалии», — начальник отдела жилого хозяйства департамента инфраструктуры Татьяна Власенко.

Фото автора
Знакомая картина. Состояние старого жилого фонда оставляет желать лучшего, но, к сожалению, материальное положение жильцов не позволяет им жить так, как они хотели бы

Инна Стасова, «Панорама» №18

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