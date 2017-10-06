22 октября в одном из ночных клубов Сум произошел несчастный случай. В 4 утра 26-летний парень упал с лестницы. Он получил сочетанную травму, предположительно открытую черепно-мозговую травму, линейный перелом левой височной кости, ушиб головного мозга и перелом левой ключицы. Пострадавший доставлен в больницу, — сообщили «Панораме» в отделе коммуникации ГУНП в Сумской области.
По данным полиции, по состоянию на 22 октября на территории Сумской области зафиксированы 74 несчастных случаев, в котором погибли 52 человека (в прошлом году на эту же дату – 145 с 91 погибшим).
Вот это отдохнул! В ночном клубе Сум произошло ЧП
Сегодня, 09:17 Категория: Новость Рубрики: Город, Общество, Происшествия Регион: Сумы
22 октября в одном из ночных клубов Сум произошел несчастный случай. В 4 утра 26-летний парень упал с лестницы. Он получил сочетанную травму, предположительно открытую черепно-мозговую травму, линейный перелом левой височной кости, ушиб головного мозга и перелом левой ключицы. Пострадавший доставлен в больницу, — сообщили «Панораме» в отделе коммуникации ГУНП в Сумской области.
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