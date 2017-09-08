В водоеме на Сумщине утонул мужчина

6 ноября в местном водоеме с. Турья Краснопольского района утонул 39-летний мужчина, который при жизни злоупотреблял спиртным и вел антисоциальный способ жизни. Труп направлен в морг. В рамках открытого уголовного производства по ч.1 ст. 115 назначены экспертизы, которые помогут выяснить обстоятельства смерти, — сообщили «Панораме» в отделе коммуникации ГУНП в Сумской области.

По данным полиции, по состоянию на 6 ноября с начала года на территории Сумской области зафиксированы 80 несчастных случаев, в котором погибли 59 человек (в прошлом году на эту же дату – 147 с 92 погибшими).