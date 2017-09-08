6 ноября в местном водоеме с. Турья Краснопольского района утонул 39-летний мужчина, который при жизни злоупотреблял спиртным и вел антисоциальный способ жизни. Труп направлен в морг. В рамках открытого уголовного производства по ч.1 ст. 115 назначены экспертизы, которые помогут выяснить обстоятельства смерти, — сообщили «Панораме» в отделе коммуникации ГУНП в Сумской области.
По данным полиции, по состоянию на 6 ноября с начала года на территории Сумской области зафиксированы 80 несчастных случаев, в котором погибли 59 человек (в прошлом году на эту же дату – 147 с 92 погибшими).
В водоеме на Сумщине утонул мужчина
Сегодня, 09:48 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Происшествия Регион: Сумщина
6 ноября в местном водоеме с. Турья Краснопольского района утонул 39-летний мужчина, который при жизни злоупотреблял спиртным и вел антисоциальный способ жизни. Труп направлен в морг. В рамках открытого уголовного производства по ч.1 ст. 115 назначены экспертизы, которые помогут выяснить обстоятельства смерти, — сообщили «Панораме» в отделе коммуникации ГУНП в Сумской области.
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