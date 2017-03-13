Власть Сум: назревает скандал и обыск

Определением Заречного райсуда г. Сумы от 19 апреля удовлетворено ходатайство следователя ГУ НП в Сумской области о временном доступе к документам Сумского горсовета, касающихся передачи в аренду помещений на перекрестке улиц СКД и Харьковской. Срок действия определения – 30 дней. В случае его невыполнения суд может принять определение о проведении обысков для поиска и изъятия необходимых документов.

Следователь обратился с ходатайством в рамках досудебного расследования уголовного производства № 42017200000000156 от 27.03.2017 г. Как следует из определения, следствие подозревает, что первый заммэра Сум через посредника требовал деньги за решение вопроса аренды торговых помещений, расположенных в подземном переходе на перекрестке улиц СКД и Харьковская в м. Сумы.