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Вазген Балаян:»Хочу рассказать обо всех, кем горжусь…»

Сегодня, 15:10 Категория: Новость Рубрика: Город Регион: Сумы
Панорама Панорама
Вазген Балаян:»Хочу рассказать обо всех, кем горжусь…»

Монолог юбиляра.Вазген Христофорови БАЛАЯН — человек, обладающий необычным для нашего времени внутренним оптимизмом. Он уроженец Нагорного Карабаха и сумчанин, гражданин Украины с 1958 г. Вазген Христофорович — журналист и писатель. Его статьи, опубликованные в сумской прессе, в киевской двуязычной армяно-украинской газете «Арагац», в «Литературной газете», послужили основой для шести выпущенных в Сумах книг. Они рассказывают о человеке больше, чем он может рассказать сам. Накануне своего 90-летия Вазген Христофорович предпочел говорить не о себе:
«ДВА ГОДА УЧЕБЫ В СТЕПАНАКЕРТЕ ДАЛИ МНЕ БОЛЬШЕ, ЧЕМ ПОЛНЫЙ КУРС МГУ. В Степанокертском учительском институте у меня были замечательные учителя, эти люди стали лидерами Карабахского движения. То, что они мне дали, — мой жизненный актив, этим я горжусь. Один из них — Саркис АБРАМЯН. Я рассказал о нем в статье «Духовная вершина Карабаха». Педагог, писатель, властитель дум прогрессивной армянской интеллигенции Карабаха. Его преследовали — он оставался верен себе. И это только один из моих карабахских учителей. Не номинальных преподавателей, а действительно духовных наставников. Обучение на истфаке МГУ не добавило к моему образованию и воспитанию ничего .
ПАРАДОКС: СУМЧАНЕ ОТКРЫЛИ ДЛЯ МЕНЯ НЕ ТОЛЬКО УКРАИНУ, НО И КАРАБАХ. Знакомство с такими людьми, как Николай ДАНЬКО, Геннадий ПЕТРОВ, Алексей ВЕРТИЙ, обострило мой интерес не только к Украине, но и к истории родного края. Мне довелось еще в рукописи изучать работу Ивана ДЗЮБЫ «Интернационализм или русификация». Рукопись для изучения, а также место для работы в своей маленькой квартире мне предоставил сумской журналист Александр КУБАТКА. Время тогда было такое, что сам заголовок статьи выглядел «антигосударственно». Читая эту работу, я стал понимать, что имперские цели везде одинаковы — в Украине, Армении, Карабахе.
СТАРАЯ ЭЛИТА СУМЩИНЫ — ПЕТРОВ, ДАНЬКО, ВЕРТИЙ — все они в свое время были людьми неугодными, а на самом деле — гордостью, духовной элитой своего края. Под их влиянием я стал систематически читать журналы «Вітчизна”, “Дніпро”, “Прапор”, знакомился с украинской культурой, постепенно пришло понимание, а потом — знание украинского языка. О каждом из них я постарался рассказать в своих статьях, считал это своим долгом. Петров считался обладателем тяжелого характера, но с друзьями был щедр. Помню, как, будучи больным, он час рассказывал мне об исследованиях Климента Квитки, посященных карабахской народной музыке. Он действительно обладал энциклопедическими знаниями, в одном лице сочетал качества публициста, журналиста, этнографа, краеведа, фольклориста и музыковеда. Данько тоже не был простым человеком и ходил в «диссидентах», но кто из патриотов своей страны в условиях СССР не рисковал получить клеймо «инакомыслящего»?! Все его творчество — поэзия, проза, публицистика, переводы все его подвижничество служило мощным оружием для поколений патриотов. Имел свой, обоснованный на глубоких знаниях и бодрствующей совести взгляд на историю, политику, все явления повседневной жизни. Правда, с некоторых пор стал делиться мыслями очень осторожно. Данько занимался переводами карабахских поэтов, и это у него получалось великолепно.
СЕГДНЯ ДВЕ ВЕЩИ ПОМОГАЮТ МНЕ ЖИТЬ: РАБОТА В САДУ И РАБОТА ЗА ПИСЬМЕННЫМ СТОЛОМ. Скоро 90 лет. Недавно супруга умерла, сын взрослый, живу один. Жаль, не могу экспромтом вспомнить всех людей, которые повлияли на мою жизнь, чьей дружбой горжусь, за знакомство с кем благодарен судьбе. Но обо всех старался рассказать в своих статьях и книгах».
Алексей Сикорский, «Панорама» №17

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