Сильный ветер опять повредил баннерную композицию с изображением Тараса Шевченко, находящеюся на фасада здания на ул. Соборной в центре Сум. Отрывается тонкая полоска сбоку.
Напомним, на фасаде здания Соборной,44 баннер с изображением Тараса Шевченко повесили накануне празднования 200-летия со дня рождения поэта — 8 марта 2014 года. Площадь полотна — 380 кв. м. Полотно несколько раз отрывалось и его несколько раз укрепляли.
В центре Сум снова «неподобство» (фотофакт)
Сильный ветер опять повредил баннерную композицию с изображением Тараса Шевченко, находящеюся на фасада здания на ул. Соборной в центре Сум. Отрывается тонкая полоска сбоку.
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