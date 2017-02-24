В центре Сум снова «неподобство» (фотофакт)

Сильный ветер опять повредил баннерную композицию с изображением Тараса Шевченко, находящеюся на фасада здания на ул. Соборной в центре Сум. Отрывается тонкая полоска сбоку.

Напомним, на фасаде здания Соборной,44 баннер с изображением Тараса Шевченко повесили накануне празднования 200-летия со дня рождения поэта — 8 марта 2014 года. Площадь полотна — 380 кв. м. Полотно несколько раз отрывалось и его несколько раз укрепляли.