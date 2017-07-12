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Центр Сум снова ремонтируют (фотофакт)

Сегодня, 13:51 Категория: Новость Рубрики: Город, ЖКХ, Общество Регион: Сумы
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Центр Сум снова ремонтируют (фотофакт)

В центре на улице Воскресенской идут работы по замене тротуарной плитки. Сейчас работники демонтируют старое покрытие на ул. Воскресенская рядом с памятником малышам-сладкоежкам. В этом месте плитка просела и требует ремонта. Работы оплачиваются из городского бюджета. Этот ремонт со слов рабочих продолжат и на ул. Соборной.
Напомним, что также продолжаются работы по замощению плиткой дорожек в сквере им. Т.Г. Шевченко. Где появятся пандусы, ступеньки и забор. Завершить ремонта в этом месте планируют в августе.

Марина Пильтяй
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