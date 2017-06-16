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Три за день: суициды на Сумщине

Сегодня, 07:37 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Происшествия Регион: Сумщина
Ирина Власова Ирина Власова
Три за день: суициды на Сумщине

16 августа на территории Сумской области зафиксированы три суицида. В исправительном учреждении в Конотопе повесился 28-летний мужчина. Во дворе собственного домохозяйства в Шосткинском районе — 63-летняя женщина, находящаяся на диспансерном учете. В Шостке с крыши многоэтажного дома выросился 29-летний безработный житель райцентра, который при жизни периодически злоупотреблял спиртным. Тело направлено на экспертизу, полиция проводит соответствующую проверку, — сообщили «Панораме» в отделе коммуникации ГУНП в Сумской области.
Полиция выясняет обстоятельства произошедшего и личность погибшего.
По данным полиции, по состоянию на 16 августа на территории Сумской области добровольно счеты с жизнью свели 182 человека (в прошлом году на эту же дату – 194).

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