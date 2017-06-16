Три за день: суициды на Сумщине

16 августа на территории Сумской области зафиксированы три суицида. В исправительном учреждении в Конотопе повесился 28-летний мужчина. Во дворе собственного домохозяйства в Шосткинском районе — 63-летняя женщина, находящаяся на диспансерном учете. В Шостке с крыши многоэтажного дома выросился 29-летний безработный житель райцентра, который при жизни периодически злоупотреблял спиртным. Тело направлено на экспертизу, полиция проводит соответствующую проверку, — сообщили «Панораме» в отделе коммуникации ГУНП в Сумской области.

Полиция выясняет обстоятельства произошедшего и личность погибшего.

По данным полиции, по состоянию на 16 августа на территории Сумской области добровольно счеты с жизнью свели 182 человека (в прошлом году на эту же дату – 194).