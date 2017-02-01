Самым комфортным городом в Украине стала Винница. Такие данные были получены в результате ежегодного исследования Международного республиканского института. Второе место в рейтинге занял Харьков, а бронзовым призером в этом году стал Луцк, передает «Украина». Винница и Харьков являются неизменными лидерами уже третий год подряд. А вот Луцк, который замкнул тройку лидеров, стал приятным удивлением этого года. Львов «съехал» с третей позиции на девятое место из-за проблем с мусором. Киев попал на 16 позицию. Однако социологи объяснили, что столичные жители более требовательны в вопросах комфорта. В опросе приняли участие 17,5 тысяч респондентов, которые оценивали качество предоставления в городе более 20 видов услуг.
Сумы – не очень комфортный город
Самым комфортным городом в Украине стала Винница. Такие данные были получены в результате ежегодного исследования Международного республиканского института. Второе место в рейтинге занял Харьков, а бронзовым призером в этом году стал Луцк, передает «Украина». Винница и Харьков являются неизменными лидерами уже третий год подряд. А вот Луцк, который замкнул тройку лидеров, стал приятным удивлением этого года. Львов «съехал» с третей позиции на девятое место из-за проблем с мусором. Киев попал на 16 позицию. Однако социологи объяснили, что столичные жители более требовательны в вопросах комфорта. В опросе приняли участие 17,5 тысяч респондентов, которые оценивали качество предоставления в городе более 20 видов услуг.
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