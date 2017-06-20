Сумской судья решил не запрещать взяточнику работать

Согласно приговору Заречного райсуда Сум Арбитражного управляющего Станислава Кунцевича, получившего взятку в 55 тыс. долларов, осудили к небольшому штрафу. Как сообщает 368.media, Станислав Кунцевич в 2015 году возглавил ликвидационную комиссию ООО «Силикатбетон». Он организовал аукцион по продаже недвижимости фирмы общей площадью почти 2000 кв. метров.

Ликвидатор требовал 55 тыс. долларов за то, чтобы это имущество попало определенному лицу со скидкой. Речь шла о покупке помещения менее чем за 400 тысяч гривен, т.е. по 200 гривен за квадратный метр.

Коррупционеру сообщили о подозрении по ч.3 ст.368-4 УК. В суде Кунцевич признал полностью вину и просил суд строго не наказывать, потому что он содержит больную мать, а также сестру, гражданскую жену и ее сына.

Кунцевича признали виновным, но смягчили наказание. Судья Николай Шершак обязал его заплатить штраф в 17 тыс. грн. Более того, он не запретил управляющему и дальше занимать должности.