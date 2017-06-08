14 августа в лесополосе по ул. Римского-Корсакова в Сумах повесился неизвестный. Тело направлено в морг для установления причин смерти. Проводится проверка, полиция пытается установить личность погибшего.
11 августа дома повесилась 85-летняя пенсионерка, недавно перенесшая инсульт, — сообщили «Панораме» в отделе коммуникации ГУНП в Сумской области.
По данным полиции, по состоянию на 14 августа на территории Сумской области добровольно счеты с жизнью свели 178 человек (в прошлом году на эту же дату – 193).
В сумской лесополосе нашли труп
Сегодня, 09:34 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Происшествия Регион: Сумщина
14 августа в лесополосе по ул. Римского-Корсакова в Сумах повесился неизвестный. Тело направлено в морг для установления причин смерти. Проводится проверка, полиция пытается установить личность погибшего.
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