В сумской лесополосе нашли труп

14 августа в лесополосе по ул. Римского-Корсакова в Сумах повесился неизвестный. Тело направлено в морг для установления причин смерти. Проводится проверка, полиция пытается установить личность погибшего.

11 августа дома повесилась 85-летняя пенсионерка, недавно перенесшая инсульт, — сообщили «Панораме» в отделе коммуникации ГУНП в Сумской области.

По данным полиции, по состоянию на 14 августа на территории Сумской области добровольно счеты с жизнью свели 178 человек (в прошлом году на эту же дату – 193).