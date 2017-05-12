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Сумские пограничники не пустили коров в Россию (фото)

Вчера, 21:10 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Политика, Происшествия Регион: Сумщина
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Сегодня утром в Краснопольском районе пограничники Сумского отряда пресекли попытку незаконного перемещения через границу крупного рогатого скота.В ходе реализации заранее полученной от участкового инспектора пограничной службы информации о возможной противоправной деятельности, пограничный патруль с помощью прибора ночного видения в непосредственной близости от госграницы на направлении между украинским населенным пунктом Грабовское и российским Староселье обнаружил и задержал гражданина, который пытался незаконно переправить через границу на территорию России крупный рогатый скот в количестве двух голов. Мужчина не имел при себе ни одного документа, удостоверяющего личность.
Сейчас личность правонарушителя установлена, им оказался 23-летний местный житель. За нарушение пограничного режима и за попытку незаконного пересечения государственной границы Украины на молодого человека составлены соответствующие административные материалы. Крупный рогатый скот в установленном порядке будет передан работникам фискальной службы, — сообщает пресс-служба Сумского пограничного отряда.

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