В Сумах запенились дороги (фотофакт)

Сегодня в Сумах дождь и снова странная картина: дорожное полотно ул. Петропавловской покрыто белыми разводами. Кажется, что по дороге размазали стиральный порошок, а машины «разносят» его дальше. Около бордюров — «пенные реки». Такое происходит не впервые. Как правило, осенью. Как-то мы пытались выяснить, что этому причина, но так и не смогли. «Большинством голосов» пришли к выводу, что это от раздавленных машинами каштанов.