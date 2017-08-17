Сегодня в Сумах дождь и снова странная картина: дорожное полотно ул. Петропавловской покрыто белыми разводами. Кажется, что по дороге размазали стиральный порошок, а машины «разносят» его дальше. Около бордюров — «пенные реки». Такое происходит не впервые. Как правило, осенью. Как-то мы пытались выяснить, что этому причина, но так и не смогли. «Большинством голосов» пришли к выводу, что это от раздавленных машинами каштанов.
В Сумах запенились дороги (фотофакт)
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