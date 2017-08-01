В Сумах установили личность утопленника

Полиция установила личность человека, труп которого выловили вчера под мостом на ул. Г. Крут в Сумах. Им оказался 46-летний сумчанин, проживающий на ул. Троицкой. Он находился в розыске с 27 августа как без вести пропавший, — сообщили «Панораме» в отделе коммуникации ГУНП в Сумской области.