Полиция установила личность человека, труп которого выловили вчера под мостом на ул. Г. Крут в Сумах. Им оказался 46-летний сумчанин, проживающий на ул. Троицкой. Он находился в розыске с 27 августа как без вести пропавший, — сообщили «Панораме» в отделе коммуникации ГУНП в Сумской области.
В Сумах установили личность утопленника
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