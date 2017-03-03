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25.04 Вторник

В Сумах укрепляют амфору в цветочном сквере (фото)

Сегодня, 10:16 Категория: Новость Рубрика: Город Регион: Сумы
Наталия Гончарук Наталия Гончарук

Во вторник 25 апреля в цветочном сквере, которых располагается между Сумской областной научной библиотекой и фонтаном «Садко», облагораживают композиции цветочных клумб. Сотрудники коммунального предприятия «Зеленстрой» занимаются укреплением амфоры в центре одной из цветочных композиций. Как объяснил мастер, они укрепляют амфору, поскольку она потрескалась после зимы и не всегда выдерживает натиск посетителей сквера. Сегодня ее подлатают и укрепят, а когда штукатурка высохнет, ее снова распишут и клумба будет радовать прохожих. Рядом с опрокинутой амфорой уже вовсю начинают цвести желтые тюльпаны.

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