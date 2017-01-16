В Сумах травмировался мотоциклист

26 февраля на ул. Басовской в Сумах 19-летний водитель пидбайка не справился с управлением, упал и травмировался. С закрытой травмой грудного отдела позвоночника его доставили в нейрохирургию областной больницы, — сообщили «Панораме» в Секторе коммуникации ГУНП в Сумской области.