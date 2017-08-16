В Сумах снова перенесли сессию

13 сентября не будет сессии Сумского горсовета. Она состоится 27 сентября, а 28-го – плановая сентябрьская сессия. Об этом на аппаратном совещании сообщил секретарь Сумского горсовета Андрей БАРАНОВ.

В президиуме кроме него сидел заммэра Степан ПАК. Ни городского головы Александра ЛЫСЕНКО, ни его первого заместителя Владимира ВОЙТЕНКО в зале не было видно. «Александр Лысенко и Владимир Войтенко находятся в командировке в Берлине, в пятницу должны быть», — сообщили в пресс-службе мэрии.

Напомним, согласно распоряжению городского головы от 28 августа, запланированная на 30 августа сессия Сумского горсовета перенесена на 13 сентября. Официальная причина переноса – подготовка ко Дню города. Однако в кулуарах говорят, что время понадобилось для политических консультаций. Видимо, они затянулись.