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В Сумах снова перенесли сессию

Сегодня, 10:12 Категория: Новость Рубрика: Город Регион: Сумы
Ирина Власова Ирина Власова
В Сумах снова перенесли сессию

13 сентября не будет сессии Сумского горсовета. Она состоится 27 сентября, а 28-го – плановая сентябрьская сессия. Об этом на аппаратном совещании сообщил секретарь Сумского горсовета Андрей БАРАНОВ.
В президиуме кроме него сидел заммэра Степан ПАК. Ни городского головы Александра ЛЫСЕНКО, ни его первого заместителя Владимира ВОЙТЕНКО в зале не было видно. «Александр Лысенко и Владимир Войтенко находятся в командировке в Берлине, в пятницу должны быть», — сообщили в пресс-службе мэрии.
Напомним, согласно распоряжению городского головы от 28 августа, запланированная на 30 августа сессия Сумского горсовета перенесена на 13 сентября. Официальная причина переноса – подготовка ко Дню города. Однако в кулуарах говорят, что время понадобилось для политических консультаций. Видимо, они затянулись.

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