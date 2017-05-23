В Сумах скончался ребенок, пострадавший в ДТП с фурой

8 июня в реанимационном отделении Сумской областной клинической больницы умер 7-летний мальчик, которого 3 числа госпитализировали после ДТП с диагнозом открытая черепно-мозговая травма, открытый перелом правой теменной кости, внутричерепная гематома, закрытый перелом правой голени, закрытая травма грудной клетки, травматический шок 2 степени.

Напомним, 3 июня около 8:30 на 28-м км автодороги Сумы-Полтава около с. Гребениковка 42-летний харьковчанин за рулем автомобиля Toyota Rav, осуществляя обгон автомобиля Renault, выехал на полосу дорожного движения и допустил столкновение с автомобилем МАЗ. В результате столкновения пассажиры Toyota Rav получили телесные повреждения разной степени тяжести. Находившиеся в автомобиле двое детей 10 и 7 лет в тяжелом состоянии направлены в Сумскую областную детскую клиническую больницу, водитель также госпитализирован.