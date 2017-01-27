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В Сумах ремонтируют троллейбусы: два на подходе

Вчера, 17:17 Категория: Новость Рубрика: Город Регион: Сумы
Панорама Панорама
В Сумах ремонтируют троллейбусы: два на подходе

На КП «Электроавтотранс» продолжаются работы по изготовлению троллейбусов собственными силами. Два дня назад из цеха капитальных ремонтов вышел троллейбус №072 — спарка, которому был проведен средний ремонт. Готовятся с «нуля» два троллейбуса № 236 и №234, которые вскоре выйдут на линию и пополнят список новых троллейбусов, — сообщает пресс-служба предприятия.

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