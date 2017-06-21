Панорама / сумы / новости / события / комментарии
07.09 Четверг

В Сумах пропала буква (фотофакт)

Сегодня, 15:19 Категория: Новость Рубрика: Город Регион: Сумы
Панорама Панорама
В Сумах пропала буква (фотофакт)

В названии ТЦ «Мануфактуры» стало не хватать одной буквы «У». Оно, конечно, центр от этого хуже не стал, но патриоты беспокоятся, не является ли это идеологической диверсией против Украины. Она ведь тоже на У начинается, а если первую букву убрать — оскорбительно и несолидно получится. Для успокоения страстей требуем вернуть «У» «Мануфактуре» и держать руки подальше от «У», принадлежащей нашей прекрасной стране.
Фото А. Сикорского
«Панорама» №36

Напечатать Письмо автору Просмотров 252 Комментариев 0

читайте также
В Сумах всегда есть место подвигу. Коммунальному (фотофакт) 5 фото
В Сумах всегда есть место подвигу. Коммунальному (фотофакт)
21.06.2017, 13:15 Новость
Панорама Панорама 21.06.2017, 13:15 Категория: Новость Рубрика: Город Регион: Сумы Просмотров 208 Комментариев 0
Люди Сум: модная блондинка 4 фото
Люди Сум: модная блондинка
20.06.2017, 10:13 Новость
Панорама Панорама 20.06.2017, 10:13 Категория: Новость Рубрика: Город Регион: Сумы Просмотров 2 532 Комментариев 0
Как в Сумах аукцион проводили
Как в Сумах аукцион проводили
20.06.2017, 08:20 Новость
Панорама Панорама 20.06.2017, 08:20 Категория: Новость Рубрика: Город Регион: Сумы Просмотров 367 Комментариев 0
На Театральной площади в Сумах уложили коммуникации (фото) 6 фото
На Театральной площади в Сумах уложили коммуникации (фото)
19.06.2017, 16:11 Новость
Ирина Власова Ирина Власова 19.06.2017, 16:11 Категория: Новость Рубрика: Город Регион: Сумы Просмотров 355 Комментариев 0
Мономитинг в Сумах наделал много шума (фото) 3 фото
Мономитинг в Сумах наделал много шума (фото)
19.06.2017, 15:19 Новость
Панорама Панорама 19.06.2017, 15:19 Категория: Новость Рубрика: Город Регион: Сумы Просмотров 333 Комментариев 0
Как в Сумах жители пятиэтажки сутки просидели без газа
Как в Сумах жители пятиэтажки сутки просидели без газа
19.06.2017, 10:15 Новость
Панорама Панорама 19.06.2017, 10:15 Категория: Новость Рубрика: Город Регион: Сумы Просмотров 227 Комментариев 0
Сумчане подыскивали себе песиков из приюта (фото) 22 фото
Сумчане подыскивали себе песиков из приюта (фото)
19.06.2017, 07:19 Новость
Сергей Бондаренко Сергей Бондаренко 19.06.2017, 07:19 Категория: Новость Рубрика: Город Регион: Сумы Просмотров 304 Комментариев 0
Юные сумские музыканты дали грандиозный концерт 14 фото
Юные сумские музыканты дали грандиозный концерт
16.06.2017, 15:20 Новость
Панорама Панорама 16.06.2017, 15:20 Категория: Новость Рубрика: Город Регион: Сумы Просмотров 152 Комментариев 0
Комментировать (0)

Добавить комментарий

СКАЧАТЬ ПРИЛОЖЕНИЯ ДЛЯ МОБИЛЬНОГО:
Панорама
Панорама
Новости партнёров
все новости
Здоровий крок для міста
Вчера, 11:35
admin adminych admin adminych Вчера, 11:35 Категория: Рубрика: Без рубрики Регионы: Все Просмотров 63 Комментариев 0
Читайте новости на сайте «Панорама» в мобильном приложении
07.11.2016, 10:00
admin adminych admin adminych 07.11.2016, 10:00 Категория: Рубрика: Без рубрики Регионы: Все Просмотров 1 327 Комментариев 0
Опросы

Как вы оцениваете состояние чистоты города Сумы?
Просмотреть результаты
Загрузка ... Загрузка ...
Предложения партнёров
все новости
Thunderbolt звуковые карты для домашней студии
05.09.2017, 17:01
admin adminych admin adminych 05.09.2017, 17:01 Категория: Рубрика: Электроника Регионы: Все Просмотров 18 Комментариев 0
Боди для новорожденных в Babyhit
17.08.2017, 15:16
admin adminych admin adminych 17.08.2017, 15:16 Категория: Рубрика: Дом, быт, досуг Регионы: Все Просмотров 46 Комментариев 2
Кредит онлайн на карту: быстро, просто, удобно
17.08.2017, 14:59
admin adminych admin adminych 17.08.2017, 14:59 Категория: Рубрика: Бизнес-услуги Регионы: Все Просмотров 149 Комментариев 0
Как купить качественные детали для грузового автомобиля
17.08.2017, 14:24
admin adminych admin adminych 17.08.2017, 14:24 Категория: Рубрика: Автотранспорт Регионы: Все Просмотров 143 Комментариев 0
Онлайн-кредит – выгодное и быстрое кредитование от Krediti Online
14.08.2017, 10:34
admin adminych admin adminych 14.08.2017, 10:34 Категория: Рубрика: Бизнес-услуги Регионы: Все Просмотров 427 Комментариев 0
последние комментарии
kraskopult.pro к материалу
Что нужно знать, выбирая амортизаторы
Шикарная статья, актуальна во все времена. Автору респект!
Сегодня, 16:58
Vasily Tychoblin к материалу
Лучшие люди Сум (фото)
12. Никанор ОНАЦКИЙ (1835-1901). Родился в с. Хоменкове Липоводолинского р-на. Живописец, поэт, искусствовед, общественный деятель. Организатор и директор Сумского художественного ...
Вчера, 19:02
Сергей Федоров к материалу
Кадры Сумщины: как прокурор без жилья обзавелся авто
Саакашвили, добро пожаловать в Украину 10 сентября в 12:00!!! Долой БАНДУ МАРОДЁРОВ, ПРЕДАТЕЛЕЙ и БЕСПРЕДЕЛЬЩИКОВ Потрошенко-Яйцеголового, которая объявила войну АНТИкоррупционерам ...
31.08.2017, 23:21
©2001—2017 Сайт газеты «Всі Суми Панорама-медіа». Все права защищены. Любое использование материалов сайта газеты «Всі Суми Панорама-медіа» разрешено только c указанием ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на источник.
VK RSS bigmir)net TOP 100
GENII