В названии ТЦ «Мануфактуры» стало не хватать одной буквы «У». Оно, конечно, центр от этого хуже не стал, но патриоты беспокоятся, не является ли это идеологической диверсией против Украины. Она ведь тоже на У начинается, а если первую букву убрать — оскорбительно и несолидно получится. Для успокоения страстей требуем вернуть «У» «Мануфактуре» и держать руки подальше от «У», принадлежащей нашей прекрасной стране.
Фото А. Сикорского
«Панорама» №36
В Сумах пропала буква (фотофакт)
В названии ТЦ «Мануфактуры» стало не хватать одной буквы «У». Оно, конечно, центр от этого хуже не стал, но патриоты беспокоятся, не является ли это идеологической диверсией против Украины. Она ведь тоже на У начинается, а если первую букву убрать — оскорбительно и несолидно получится. Для успокоения страстей требуем вернуть «У» «Мануфактуре» и держать руки подальше от «У», принадлежащей нашей прекрасной стране.
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