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27.02 Понедельник

В Сумах погуляли хорошо (фото)

Сегодня, 08:20 Категория: Новость Рубрика: Город Регион: Сумы
Сергей Бондаренко Сергей Бондаренко

В Сумах 25 февраля прошёл праздник проводов зимы- «Масляная». Он традиционно проходил в парке культуры и отдыха им Кожедуба. Городские власти радовали сумчан театрализованной программой «Широкая Масленица — розгорнися, с сумчанами повеселись!» Все желающие могли поучаствовать в различных забавах –соревнованиях, послушать концерт, угоститься блинами, варениками, шашлыками и прочей снедью, которую предлагали многочисленные торговцы. Из-за опасений за безопасность участников традиционный столб, за которым нужно было взбираться за подарками, не устанавливали и в этом году. Поэтому главным зрелищем стали файер-шоу, плавно перешедшее в сожжение «Марены», символизировавшую зиму. Также популярностью пользовался тир, хозяева которого предлагали пострелять в стилизованное изображение, похожее на президента РФ Владимира Путина и выставка пожарного оборудования, развёрнутая МЧС.

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