В Сумах поездка в троллейбусе может окончиться реанимацией

21 января в реанимацию ЦГБ с диагнозом «поражение электротоком» доставлена 19-летняя сумчанка. Как выяснили медики, травму она получила в салоне троллейбуса. Проводится проверка, — сообщили «Панораме» в Секторе коммуникации ГУНП в Сумской области.

По данным полиции, по состоянию на 22 января на территории Сумской области зафиксированы 7 несчастных случаев, в которых погибли 4 человека (в прошлом году на эту же дату – 7 с тремя погибшими).