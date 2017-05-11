В Сумах поезд сбил человека

20 мая около пяти утра на перегоне ст. Торопиловка-Сумы в районе платформы 52 в г. Сумы пассажирский поезд сбил 34-летнего сумчанина, который от полученных травм погиб на месте события. Труп направлен в морг для установления причин смерти, — сообщили «Панораме» в Секторе коммуникации ГУНП в Сумской области.

По данным полиции, по состоянию на 21 мая на территории Сумской области зафиксированы 26 несчастных случаев, в которых погибли 15 человек (в прошлом году на эту же дату – 45 с 17 погибшими).