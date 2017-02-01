Сегодня днем сотрудники КП «Горсвет» обновили освещение на фасаде Сумского академического театра им. Щепкина. «Скоро День театра, поэтому нас попросили обновить свет», — рассказал один из сотрудников КП.
В Сумах обновили фонари на театре (фотофакт)
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