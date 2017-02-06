В Сумах на стенах появятся стихи

Стены центральной части города могут наполниться лирическим, юмористическим, любовным или патриотическим содержанием — на них появится поэзия.

Сумские активисты POINT #eduspace в рамках #Urban_Sumy инициируют проект «Віршовані стіни». В его основу положен уже реализованный во Львове проект под названием «Поезія стін» от команды Project #1. «Кто был во Львове — тот поймет, — пишут инициаторы сумского проекта. — Ребята украсили центр города стихами украинских поэтов. И получилось действительно круто! Мы решили украсить стены и нашего города стихами украинских поэтов. Но, мы будем писать на стенах только те стихи, которые предложат сумчане». Оставить свои предложения можно заполнив форму https://goo.gl/forms/Rg1f5ecG1o4q1us13

Больше информации о проекте и его реализации ищите в соцсетях по хэштегам #віршованістіни #віршованісуми

Фото1: Далеко до красоты. Пока сумские стены повсеместно обрисовываются ссылками на сомнительные сайты, не очень художественными карлючками и заклеиваются объявлениями

Фото2: Львовская поэзия. Так могут выглядеть стены