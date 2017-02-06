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27.03 Понедельник

В Сумах на стенах появятся стихи

Сегодня, 15:13 Категория: Новость Рубрика: Город Регион: Сумы
Наталия Гончарук Наталия Гончарук

Стены центральной части города могут наполниться лирическим, юмористическим, любовным или патриотическим содержанием — на них появится поэзия.
Сумские активисты POINT #eduspace в рамках #Urban_Sumy инициируют проект «Віршовані стіни». В его основу положен уже реализованный во Львове проект под названием «Поезія стін» от команды Project #1. «Кто был во Львове — тот поймет, — пишут инициаторы сумского проекта. — Ребята украсили центр города стихами украинских поэтов. И получилось действительно круто! Мы решили украсить стены и нашего города стихами украинских поэтов. Но, мы будем писать на стенах только те стихи, которые предложат сумчане». Оставить свои предложения можно заполнив форму https://goo.gl/forms/Rg1f5ecG1o4q1us13
Больше информации о проекте и его реализации ищите в соцсетях по хэштегам #віршованістіни #віршованісуми
Фото1: Далеко до красоты. Пока сумские стены повсеместно обрисовываются ссылками на сомнительные сайты, не очень художественными карлючками и заклеиваются объявлениями
Фото2: Львовская поэзия. Так могут выглядеть стены

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