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В Сумах в лесополосе нашли труп

Сегодня, 08:20 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Происшествия Регион: Сумщина
Ирина Власова Ирина Власова
В Сумах в лесополосе нашли труп

28 сентября в лесополосе в пер. 1-й Заводской в Сумах найден повешенным неизвестный мужчина. Полиция предполагает, что это самоубийство, но начато уголовное производство по ч.1 ст. 115, в рамках которого проводятся необходимые экспертизы и устанавливается личность погибшего.
В этот же день дома в Бурынском районе повесилась 35-летняя женщина, при жизни злоупотребляющая спиртным. В Бурыни по месту жительства – 55-летний мужчина, — сообщили «Панораме» в отделе коммуникации ГУНП в Сумской области.
По данным полиции, по состоянию на 28 сентября на территории Сумской области добровольно счеты с жизнью свели 222 человека (в прошлом году на эту же дату – 229).

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