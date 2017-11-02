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В Сумах легковушка сбила пенсионера

Сегодня, 11:13 Категория: Новость Рубрики: Город, Общество, Происшествия Регион: Сумы
Ирина Власова Ирина Власова
В Сумах легковушка сбила пенсионера

11 ноября на ул. Горького в Сумах 22-летний сумчанин за рулем автомобиля ВАЗ 21063 совершил наезд на мужчину, который переходил дорогу по пешеходному переходу. В результате наезда 79-летний пенсионер с закрытым переломом костей таза госпитализирован в ортопедию ЦГБ, — сообщили «Панораме» в отделе коммуникации ГУНП в Сумской области.
По данным полиции, по состоянию на 12 ноября с начала года на территории Сумской области произошло 297 ДТП, в которых 47 человек погибли и 304 пострадали.

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