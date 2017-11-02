11 ноября на ул. Горького в Сумах 22-летний сумчанин за рулем автомобиля ВАЗ 21063 совершил наезд на мужчину, который переходил дорогу по пешеходному переходу. В результате наезда 79-летний пенсионер с закрытым переломом костей таза госпитализирован в ортопедию ЦГБ, — сообщили «Панораме» в отделе коммуникации ГУНП в Сумской области.
По данным полиции, по состоянию на 12 ноября с начала года на территории Сумской области произошло 297 ДТП, в которых 47 человек погибли и 304 пострадали.
В Сумах легковушка сбила пенсионера
Сегодня, 11:13 Категория: Новость Рубрики: Город, Общество, Происшествия Регион: Сумы
11 ноября на ул. Горького в Сумах 22-летний сумчанин за рулем автомобиля ВАЗ 21063 совершил наезд на мужчину, который переходил дорогу по пешеходному переходу. В результате наезда 79-летний пенсионер с закрытым переломом костей таза госпитализирован в ортопедию ЦГБ, — сообщили «Панораме» в отделе коммуникации ГУНП в Сумской области.
Напечатать Письмо автору Просмотров 110 Комментариев 0 Поддержали 0
читайте также
02.11.2017, 15:06 Новость
Панорама Подписаться 02.11.2017, 15:06 Категория: Новость Рубрики: Город, Общество, Происшествия Регион: Сумы Просмотров 232 Комментариев 0 Поддержали 0
01.11.2017, 07:19 Новость
Ирина Власова Подписаться 01.11.2017, 07:19 Категория: Новость Рубрики: Город, Общество, Происшествия Регион: Сумы Просмотров 615 Комментариев 1 Поддержали 0
23.10.2017, 09:17 Новость
Ирина Власова Подписаться 23.10.2017, 09:17 Категория: Новость Рубрики: Город, Общество, Происшествия Регион: Сумы Просмотров 1 485 Комментариев 0 Поддержали 0
29.09.2017, 17:10 Новость
Панорама Подписаться 29.09.2017, 17:10 Категория: Новость Рубрики: Город, Общество, Происшествия Регион: Сумы Просмотров 275 Комментариев 0 Поддержали 0
07.09.2017, 07:25 Новость
Панорама Подписаться 07.09.2017, 07:25 Категория: Новость Рубрики: Город, Общество, Происшествия Регион: Сумы Просмотров 511 Комментариев 0 Поддержали 0
06.09.2017, 09:29 Новость
Ирина Власова Подписаться 06.09.2017, 09:29 Категория: Новость Рубрики: Город, Общество, Происшествия Регион: Сумы Просмотров 899 Комментариев 0 Поддержали 0
06.09.2017, 07:25 Новость
Ирина Власова Подписаться 06.09.2017, 07:25 Категория: Новость Рубрики: Город, Общество, Происшествия Регион: Сумы Просмотров 446 Комментариев 0 Поддержали 0
31.07.2017, 11:10 Новость
Панорама Подписаться 31.07.2017, 11:10 Категория: Новость Рубрики: Город, Закон, Общество, Происшествия Регион: Сумы Просмотров 262 Комментариев 0 Поддержали 0
Комментировать (0)
Новости партнёров
10.11.2017, 16:01
admin adminych Подписаться 10.11.2017, 16:01 Категория: Новость Рубрика: Без рубрики Регион: Сумщина Просмотров 88 Комментариев 0 Поддержали 0
10.11.2017, 13:52
admin adminych Подписаться 10.11.2017, 13:52 Категория: Рубрика: Без рубрики Регионы: Все Просмотров 79 Комментариев 0 Поддержали 0
07.11.2017, 12:30
admin adminych Подписаться 07.11.2017, 12:30 Категория: Рубрика: Без рубрики Регионы: Все Просмотров 38 Комментариев 0 Поддержали 0
07.11.2016, 10:00
admin adminych Подписаться 07.11.2016, 10:00 Категория: Рубрика: Без рубрики Регионы: Все Просмотров 1 601 Комментариев 0 Поддержали 0
Опросы
Загрузка ...
Предложения партнёров
10.11.2017, 17:15
admin adminych Подписаться 10.11.2017, 17:15 Категория: Рубрика: Здоровье, красота Регионы: Все Просмотров 24 Комментариев 0 Поддержали 0
10.11.2017, 14:49
admin adminych Подписаться 10.11.2017, 14:49 Категория: Рубрика: Образование, наука Регионы: Все Просмотров 14 Комментариев 0 Поддержали 0
03.11.2017, 18:08
admin adminych Подписаться 03.11.2017, 18:08 Категория: Рубрика: Оборудование Регионы: Все Просмотров 26 Комментариев 0 Поддержали 0
02.11.2017, 16:34
admin adminych Подписаться 02.11.2017, 16:34 Категория: Рубрика: Бизнес-услуги Регионы: Все Просмотров 19 Комментариев 0 Поддержали 0
01.11.2017, 12:05
admin adminych Подписаться 01.11.2017, 12:05 Категория: Рубрика: Бизнес-услуги Регионы: Все Просмотров 25 Комментариев 0 Поддержали 0
последние комментарии
09.11.2017, 15:43
09.11.2017, 12:48