В Сумах легковушка сбила пенсионера

11 ноября на ул. Горького в Сумах 22-летний сумчанин за рулем автомобиля ВАЗ 21063 совершил наезд на мужчину, который переходил дорогу по пешеходному переходу. В результате наезда 79-летний пенсионер с закрытым переломом костей таза госпитализирован в ортопедию ЦГБ, — сообщили «Панораме» в отделе коммуникации ГУНП в Сумской области.

По данным полиции, по состоянию на 12 ноября с начала года на территории Сумской области произошло 297 ДТП, в которых 47 человек погибли и 304 пострадали.