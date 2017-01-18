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В Сумах котам строят лестницы (фотофакт)

Сегодня, 10:09 Категория: Новость Рубрика: Город Регион: Сумы
Наталия Гончарук Наталия Гончарук

Жители ул. Герасима Кондратьева решили позаботиться о братьях наших меньших и оборудовали для них отдельный вход. Незамысловатое приспособление для кошкиного дома решает сразу несколько проблем. И с соседями, которые не любят котов в подъездах, не придется ссориться и воспитанники спокойно могут добираться до дома или же греться на солнышке на подоконниках. Эти пушистые коты чувствую себя полноценными владельцами своих подоконников, поэтому любое нарушение их «личного пространства» незнакомцами не приветствуется.

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  • chupaka
    chupaka | Сегодня, 13:11

    на Петропавловской тоже кошачья лестница есть

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