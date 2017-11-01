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В Сумах искали женщину, нашли труп

Сегодня, 09:19 Категория: Новость Рубрики: Город, Общество, Происшествия Регион: Сумы
Ирина Власова Ирина Власова
В Сумах искали женщину, нашли труп

9 ноября возле железнодорожного моста через р. Псел найдена умершей 79-летняя женщина, которая числилась в розыске как без вести пропавшая с 8 ноября. При первичном осмотре тела следов насильственной смерти не выявлено. Тело направлено в морг. Начато уголовное производство, в рамках которого назначен ряд экспертиз для определения обстоятельств и причин смерти, — сообщили «Панораме» в отделе коммуникации ГУНП в Сумской области.
По данным полиции, по состоянию на 9 ноября на территории Сумской области зафиксирован 81 несчастный случай, в которых погибли 59 человек (в прошлом году на эту же дату – 148 с 93 погибшими).

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